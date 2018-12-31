السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية ينفي التجسس على المدنيين

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نفى كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون المدنية تشو كوك الاتهامات بأن وحدة الشؤون المدنية في المكتب الرئاسي مارست أعمال مراقبة بحق المدنيين.وتناول تشو تلك الادعاءات أمام لجنة برلمانية اليوم الاثنين، التي أثارها المفتش الرئاسي السابق كيم تيه أوو.وصرح تشو للصحفيين بأن وحدته تراعي القانون في عملها، وتعهد بالإجابة بصدق عن جميع الأسئلة خلال جلسة الاثنين.كما قال رئيس الديوان الرئاسي، إيم جونغ سيوك، الذي سيشارك في الاجتماع أيضا، بأنه سيقدم توضيحات مفصلة لكشف أي غموض.وكان تشو وإيم بين أربعة مسؤولين رئاسيين تتهمهم المعارضة بلعب دور في التجسس غير المشروع على المدنيين.