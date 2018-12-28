الزعيم الكوري الشمالي يقول إنه مستعد للالتقاء بالرئيس الأمريكي

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قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنه ملتزم تماما بنزع السلاح النووي، كما أنه على استعداد للاجتماع مجددا مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في أي وقت.جاء ذلك في كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة بدء العام الجديد، بثها التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء.وأوضح "كيم" أن نيته الثابتة هى إقامة نظام دائم وراسخ للسلام فى شبه الجزيرة الكورية، مع السعى إلى "نزع الأسلحة النووية بالكامل". وأضاف أنه مستعد للاجتماع مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي في أي وقت، مشددا على أنه سوف يبذل جهودًا لتحقيق النتائج التي ينتظرها المجتمع الدولي.لكن "كيم" حذر في الوقت نفسه من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد العقوبات والضغوط على بلاده، فلن يكون أمام كوريا الشمالية خيار سوى البحث عن طريقة جديدة لحماية سيادتها ومصالحها.وحث الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات مماثلة مقابل ما اتخذته بيونغ يانغ من خطوات فعلية حتى الآن لنزع سلاحها النووي.