وزارة المالية تقدم شكوى ضد مسؤول سابق بسبب تسريبات

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قالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية أمس الثلاثاء إنها سوف تتقدم بشكوى ضد مسؤول سابق بسبب انتهاكه للسرية، بعد أن أثار شكوكًا تتعلق بمحاول إصدار سندات من قبل الحكومة.وكان "شين جيه مين"، الذي كان يعمل في قسم الخزانة التابع لوزارة المالية والاستراتيجية، قد ادعى مؤخرا أن الوزارة حاولت إصدار سندات لتغطية عجز بقيمة 4 تريليونات وون في أواخر عام 2017، تحت ضغوط من قبل مكتب الرئاسة.كما زعم أن هذه الخطوة كانت بمثابة محاولة سياسية لجعل إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" تبدو سيئة من خلال زيادة الديون الحكومية لعام 2017.ومن جانبها قالت وزارة المالية إن المكتب الرئاسي "قدم بعض الآراء" في هذا الشأن، لكنه لم يعط أي أوامر قسرية من أجل إصدار سندات.