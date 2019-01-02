سون هُنغ مين يحرز هدفا في أول مباراة له في عام 2019

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أحرز لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي "سون هُنغ مين"، مهاجم فريق "توتنهام هوتسبَر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفاً في أول مباراة يشارك فيها خلال العام الجديد 2019.وفي مباراة فريقه ضد فريق "كارديف سيتي" أمس الثلاثاء، سجل "سون" هدفا في الدقيقة 26، ليتقدم فريقه بهدفيْن مقابل لا شيء.وقد فاز فريق "توتنهام هوتسبر" بالمباراة التي أقيمت على ملعب "كارديف سيتي"، بـ3 أهداف مقابل لا شيء.وبذلك يكون اللاعب الكوري "سون" قد سجل حتى الآن 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد عشر هدفاً في جميع المسابقات خلال هذا الموسم.