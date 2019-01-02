أوامر إخلاء للسكان بسبب حرائق يانغ يانغ

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استأنفت سلطات مكافحة الحرائق في مقاطعة "كانغ وان" حملتها اليوم الأربعاء لإخماد حريق هائل بدأ في يوم رأس السنة الجديدة في منطقة "يانغ يانغ"، حيث أصدرت أوامر بإخلاء حوالي 100 من سكان منطقة "سانغ بيونغ" صباح اليوم الأربعاء، محذرة من احتمال انتشار النيران فى تلك المنطقة.وكان الحريق قد بدأ أولا فى الساعة 4:12 من مساء أمس الثلاثاء على تلة في منطقة "يانغ يانغ"، وهو ما أدى إلى إجبار حوالي 300 من السكان هناك على إخلاء تلك المنطقة، حتى الآن.وأرسلت سلطات مكافحة الحرائق في "كانغ وان" اليوم الأربعاء 17 طائرة هليكوبتر وحوالي 16 ألفا من رجال الإطفاء والجنود، لكن الرياح القوية تسببت في صعوبات لإخماد الحرائق.وقالت السلطات المسؤولة في مقاطعة "كانغ وان" إن الحرائق تسببت حتى الساعة السابعة من صباح اليوم في تدمير ما لا يقل عن 20 هكتارا من الغابات، بالإضافة إلى وقوع بعض الإصابات.