ترامب يعرب عن تطلعه للالتقاء بكيم جونغ أون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء إنه يتطلع للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأشار "ترامب" في تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر" إلى أن "كيم" قال إن كوريا الشمالية لن تصنع أو تختبر المزيد من الأسلحة النووية، أو تنقلها لآخرين، وأنه قال إنه مستعد للالتقاء بالرئيس الأمريكي في أي وقت.كما قال "ترامب" أيضا إنه يتطلع إلى الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي الذي يدرك جيداً أن بلاده تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة.وجاءت هذه التغريدة بعد أن قال "كيم" في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، إنه مستعد للالتقاء بالرئيس الأمريكي في أي وقت.