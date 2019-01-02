كيم جونغ أون يدعو لاستئناف المشروعات الاقتصادية المعلقة مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعرب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن استعداده لاستئناف المشروعات السياحية والتجارية المعلقة بين الكوريتين دون أي شروط مسبقة.وقال "كيم" في خطابه بمناسبة العام الجديد، الذي بثه التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، إنه على استعداد لإعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين واستئناف برنامج الجولات السياحية في جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي، "دون أي شروط مسبقة ودون أي مقابل".كما شدد "كيم" في الوقت نفسه على أن مساعي بلاده لتحقيق الازدهار الوطني لن يعرقلها أي عقوبات أو ضغوط من الخارج.ويقول المراقبون إنه نظرا لاستحالة استئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين أو استئناف برنامج الرحلات السياحية بسبب العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولى والولايات المتحدة، فإن تصريحات "كيم" تعتبر بمثابة دعوة من أجل تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ.