الرئيس مون يؤكد على تطوير الاقتصاد وإحلال السلام في العام الجديد

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وجه الرئيس "مون جيه إين" كلمة تهنئة إلى الشعب الكوري بمناسبة العام الجديد أعرب فيها عن عزمه بذل أقصى الجهود لجعل الإنجازات الاقتصادية ملموسة في هذا العام.وأكد الرئيس "مون" في كلمته التي ألقاها في حفل بمناسبة العام الجديد بحضور ثلاثمائة شخصية من مختلف الفئات الاجتماعية، بمن في ذلك رؤساء الشركات الكبرى، على أن الاقتصاد الكوري حقق نجاحا ملحوظا من خلال تسجيل 600 مليار دولار من الصادرات في العام الماضي وفتح عصر مستوى 30 ألف دولار من دخل الفرد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة صياغة سياسات جديدة للتغلب على الحدود الهيكلية للاقتصاد، مشيرا إلى أن تحقيق هدف المعيشة الجيدة لكل أفراد الشعب لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار الانخفاض في النمو.وأعرب "مون" عن عزمه القوي لتحقيق انفراجة جديدة من خلال التركيز على تحقيق العدالة وخلق المزيد من فرص العمل والإبداع في جميع المجالات الصناعية.وأكد مون على أنه سيعمل على تحويل الوظائف الموقتة إلى دائمة بدءا بالقطاع العام.وفيما يتعلق بقضايا شبه الجزيرة الكورية، أشار "مون" إلى أن السلام الذي تتمتع كوريا به الآن لا يزال مؤقتا، ولذلك سوف يركز على إحلال السلام الذي لا رجعة عنه في هذا العام الجديد.وكان الرئيس مون قد أجرى زيارة بصحبة الوزراء مجمع مقابر الشهداء الوطني حيث كتب في دفترى المذكرات هناك إنه يعتزم إدارة شؤون الدولة في العام الجديد بشعار: "مائة عام جديدة لكوريا كدولة يعيش فبها الجمبع حباة جيدة معا".