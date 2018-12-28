49.7 % من الكوريين الجنوبيين يعتبرون كوريا الشمالية شريكا للتعاون

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أجرت هيئة كي بي إس استطلاعا حول توقعات العلاقات بين الكوريتين خلال هذا العام.وردا على سؤال حول إمكانيات تحسن العلاقات بين الكوريتين في هذا العام الجديد بالمقارنة مع عام 2018، أجاب 60% من المشاركين بأن العلاقات ستكون أحسن، بينما أعرب 30% منهم عن اعتقادهم بأنها ستتكون مشابهة للعام الماضي، وقال 9% منهم إنها ستكون أسوأ.وحول رؤيتهم لكوريا الشمالية، أجاب 49.7% بأن كوريا الشمالية شريك للتعاون، وأجاب 29.6% منهم بأنها موضع خطر، بينما قال 10.6% منهم بأنها دولة معادية.وتبين من خلال الاستبيان أن 46% من الرجال مقابل 34% من السيدات يعتقدون أن كوريا الشمالية دولة معادية أو أنه أنه يجب الحذر منها، وكان نفس الرأي لدى المشاركين دون سن العشرين بنسبة 43%، والمشاركين الأكبر من الستين بنسبة 58%، أكثر من الفئات العمرية الأخرى.وحول إمكانية حدوث تقدم في جهود نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية بالشكل الذي اتفق عليه في العام الماضي في بيان "بان مون جوم" وبيان "بيونغ يانغ" المشترك، توقع أكثر من نصف عدد المشاركين، بنسبة 50.4%، أنه سيكون من الصعب تسارع نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بحيث أجاب 13.2 % منهم بعدم إجراء نزع الأسلحة النووية، وأجاب 37.2% منهم بأنه سيجري بشكل محدود جدا.وأعرب 70% من المشاركين عن اعتقادهم بأن الاتفاق العسكري الذي توصلت إليه الكوريتان يوم 19 من شهر سبتمبر من العام الماضي يساعد على ترسيخ الأمن الكوري الجنوبي.وحول أكثر الشؤون الملحة في العلاقات بين الكوريتين، اختار 44% منهم إجراء جولات إعادة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين بشكل منتظم، ثم ربط السكك الجديدية والطرق بين الكوريتين، ثم إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية.وقد أجرى معهد ثقافة الإذاعة التابع لهيئة الكي بي إس هذا الاستطلاع على ألف و79 شخصا من الرجال والسيدات الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما في مختلف أرجاء البلاد بدءا من 21 ديسمبر الماضي وعلى مدار 4 أيام.