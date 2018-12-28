وزارة السياحة تصدر إعلانها الدوري حول أبرز 100 مقصد سياحي

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أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة الكورية قائمة تشمل "أبرز 100 مقصد سياحي كوري"، والتي ظلت تصدرها بانتظام كل عامين منذ عام 2013.وحسب المناطق، ضمت القائمة 28 معلما سياحيا في مقاطعتيْ شمال وجنوب "كيونغ سانغ"، و26 معلما سياحيا في العاصمة سيول ومحيطها، لتكونا الأكثر من حيث عدد المعالم السياحية، ثم تلتهما مقاطعتا شمال وجنوب "جولا"، ومقاطعة "كانغ وان".كما ضمت القائمة 21 معلما سياحيا لأول مرة في هذا العام، شملت "طريق سيول 7017" الذي تم إنشاؤه في الطريق العلوي بالقرب من محطة سيول للقطارات، و"المدينة البحرية في بوسان" و"المشي في السماء" في منطقة "دان يانغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ". كما ضمت 23 معلما سياحيا للمرة الرابعة على التوالي، بما في ذلك "قرية البيوت الكورية " في مدينة "جون جو"، ومعبد "بول غوك سا" البوذي، وكهف "سوك كورام" في مدينة "كيونغ جو"، وجبلا "سوراك" و"هالّا" كأهم المعالم السياحية الكورية.