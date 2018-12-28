كوريا تسجل أكبر حجم من التجارة في العام الماضي

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تجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية مستوى 600 مليار دولار في العام الماضي لأول مرة، لتسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس إن الصادرات في عام 2018 بلغت 605 مليارات و500 مليون دولار، بزيادة نسبتها 5.5% بالمقارنة مع العام الأسبق، لتسجل أكبر حجم منذ سبعين عاما، أي منذ أن بدأت كوريا في التصدير في عام 1948.وأضاف التقرير أن حجم الوارادت بلغ 535 مليار دولار في العام الماضي، وهو أيضا أكبر حجم للواردات على الإطلاق، وبالتالي بلغ حجم التجارة الكورية الجنوبية في العام الماضي تريليونا و140 مليارا و500 مليون دولار، وهو أكبر حجم من التجارة الكورية أيضا.وبلغ الفائض التجاري الكوري 70 مليارا و500 مليون دولار، وهو فائض للعام العاشر على التوالي.وأشار التقرير إلى أن سبب تسجيل هذا الفائض السنوي يرجع بشكل أساسي إلى تسجيل أكبر حجم من الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين والهند ودول اتحاد آسيان خاصة فيتنام.وبلغ حجم الصادرات الكورية في شهر ديسمبر الماضي 48 مليارا و500 مليون دولار، بانخفاض نسبته 1.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الأسبق، بينما بلغ حجم الواردات 43 مليارا و900 مليون دولار بزيادة 0.9%.وبلغ حجم الفائض التجاري في ديسمبر 4 مليارات و600 مليون دولار، وهو فائض للشهر الثالث والثمانين على التوالي.