اليونيسيف تحتاج لـ19 مليونا و500 ألف دولار هذا العام لمساعدة كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" اليوم إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "يونيسيف"، قد أعربت عن حاجتها إلى 19 مليونا و500 مليون دولار لتنفيذ مختلف المشروعات الداعمة لكوريا الشمالية خلال هذا العام.وأوضحت اليونيسيف أنه ينبغي استخدام 9 ملايين و800 ألف دولار من هذا المبلغ في مشروع تغذية الأطفال، ومبلغ 5 ملايين و800 ألف دولار في مشروع توفير مياه الشرب والنظافة، و3 ملايين و900 الف دولار في مشروع للصحة العامة.وأضافت أن طفلا واحدا من بين كل خمسة أطفال في كوريا الشمالية يعاونون من سوء التغذية كما أن 3% منهم يعانون من سوء التغذية الشديد.ونقل التقرير عن المنظمة الدولية قولها إنها ستوفر خلال هذا العام علاجا في كوريا الشمالية لحوالي 70 ألف طفل من الأطفال منخفضي الوزن دون سن الخامسة، ولـ890 ألف طفل يعانون من الإسهال، كما ستقدم مساعدات غذائية إلى مليون و600 ألف طفل، وإتاحة الفرص للوصول إلى الأدوية الطبية الأساسية لحوالي 6 ملايين طفل.وأكدت على أنها ستدعم 90 ألفا و500 امرأة حامل، وستوفر مياه صالحة للشرب إلى 223 ألف شخص.وأشارت اليونيسيف إلى أن قيمة التبرعات المخصصة لتنفيذ أعمال إنسانية في كوريا الشمالية قد بدأت تنخفض منذ عام 2015، حيث تم جمع حوالي 31% فقط من المبلغ المستهدف، وهو 16,5 مليون دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، من أجل تنفيذ الأعمال الإنسانية في كوريا الشمالية خلال العام الماضي.