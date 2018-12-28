وزراء الخارجية والتوحيد والدفاع يشاركون في برنامج تلفزيوني

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شارك وزراء الخارجية والتوحيد والدفاع في برنامج بثته قناة كي بي إس التلفزيونية أمس بمناسبة العام الجديد حيث ناقشوا القضايا الراهنة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية ومستقبلها.وحول كلمة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، طرح الوزراء الثلاثة تفسيرات إيجابية.وقالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إن الكلمة أكدت على إرادة "كيم" لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، كما ألمحت إلى إجراء التحضيرات بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي من أجل عقد الجولة الثانية من مباحثات القمة بينهما.ومن جانبه قال وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" إنه يدرس حاليا إجراء مباحثات عالية المستوى بين الكوريتين.وفيما يتعلق بما ذكره الزعيم الكوري الشمالي في كلمته حول توليد الكهرباء بالطاقة النووية، اكتفى الوزير "جو" بالقول إن ذلك يعتبر بمثابة مسألة تالية بعد حدوث تقدم في جهود نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.وأكد وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" على عدم سحب القوات الأمريكية من كوريا حتى بعد نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب إلى الجانب الكوري الجنوبي، وتوقع أن تتم عملية نقل القيادة بشكل سلس.وفيما يتعلق بموضوع تغيير الخدمة العسكرية من إجبارية إلى تطوعية، قال الوزير "جونغ" إن هذه المسألة تحتاج إلى تعاطف شعبي، وأكد على أنه من السابق لأوانه مناقشتها الآن.