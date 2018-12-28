فريق كرة اليد الموحد من الكوريتين يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للرجال

Photo : KBS News

زار سفيرا الكوريتين لدى ألمانيا أمس موقع تدريبات فريق كرة اليد الموحد من الكوريتين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال التي ستعقد يوم العاشر من هذا الشهر، من أجل تشجيعهم.ويعد هذا اللقاء بين سفيري الكوريتين في ألمانيا الرابع من نوعه منذ لقائهما الأول في نهاية شهر يناير من العام الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد رئيس الوزراء الألماني الشرقي السابق "هانز مودرو" البالغ من العمر تسعين عاما.وصافح السفيران لاعبي الفريق الموحد الذي يضم 16 لاعبا من الجنوب و4 لاعبين من الشمال.وقال "بارك نام يونغ" السفير الكوري الشمالي لدى ألمانيا إن مشهد التدريبات التي يجريها الفريق الكوري الموحد يذكّره بالتقدم المبهر في تحسن العلاقات بين الكوريتين خلال العام الماضي، وأعرب عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الفرق الكورية الموحدة التي تشارك في المسابقات الدولية بالتوازي مع تحسن العلاقات بين الكوريتين، حتى يتم تحقيق المزيد من النتائج الممتازة في المستقبل.من جانبه قال "جونغ بوم كو" سفير كوريا الجنوبية لدى ألمانيا إن دورة بيونغ تشانغ الأولمبية فتحت جوا من السلام في شبه الجزيرة الكورية في العام الماضي، وفي هذا العام ستؤدي هذا الدور مدينة برلين الألمانية، معربا عن أمله في أن يثبت الفريق الكوري الموحد قوة توحيد الكوريتين.ومن ناحية أخرى، أوضح مسؤول في الفريق الكوري الموحد أن لاعبي الكوريتين أقاموا علاقات أخوية بعد التغلب على مشاعر الاستغراب في البداية.يذكر أنه يتم حاليا تشكيل فريق مشترك من المشجعين من أجل دعم الفريق الكوري الموحد في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام يوم العاشر من هذا الشهر وفي بقية المباريات اللاحقة أيضا.