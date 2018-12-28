الصين تفتتح ممرا سياحيا مائيا في نهر دومان يربطها بكوريا الشمالية

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الصينية إن عددا من السياح الصينيين قد عبروا نهر "دومان" مشيا على الأقدام من مدينة "هونتشون" الصينية الحدودية متوجهين إلى كوريا الشمالية.وأوضحت التقارير أن مراسم افتتاح الممر السياحي المائي في نهر "دومان" قد أقيمت في المدينة الصينية يوم الأول من هذا الشهر، حيث اتجه حوالي 100 سائح صيني إلى كوريا الشمالية باستخدام هذا الممر الجديد للقيام بجولة تستغرق يوما واحدا في بعض المعالم السياحية الكورية الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يقوم فيها سياح صينيون بعبور نهر دومان الذي تجمدت مياهه تماما.وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن السياح سيتمكنون من عبور النهر بالسفن في أيام الصيف، بعد أن قامت السلطات الكورية الشمالية بفتح الممر المائي، إلى جانب الطرق والسكك الحديدية من أجل تفعيل السياحة.يذكر أن مدينة "هونتشون "الصينية تسعى حاليا إلى إنشاء مقصد سياحي دولي عند نهر دومان في تلك المدينة التي تقع عند الحدود الصينية مع كوريا الشمالية وروسيا، وذلك بالتعاون مع كل من بيونغ يانغ وموسكو.ومن المتوقع أن يؤثر افتتاح الممر السياحي المائي تأثيرا إيجابيا على التبادلات بين كوريا الشمالية والصين خلال هذا العام قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الشمالية.