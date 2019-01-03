البنتاغون تعرب عن دعمها للجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الخميس إن وزارة الدفاع الأمريكية أعربت عن تأييدها للجهود الدبلوماسية الهادفة لتخفيف التوتر العسكري وإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، حسبما تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت هذا الموقف تعليقا على مطالبة الزعيم الكوري الشمالي بتعليق التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في كلمته بمناسبة رأس السنة الجديدة.وقال المتحدث باسم البنتاغون "كريستوفر لوغان" إن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستواصل الالتزام بالتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للدفاع عن كوريا الجنوبية وشعبها.وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد في كلمته بمناسبة العام الجديد على ضرورة ألا تسمح كوريا الجنوبية بإجراء أي تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات أجنبية، لأن ذلك يخلق جوا من التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن وافقت الكوريتان على التحرك نحو السلام والازدهار.كما حث كوريا الجنوبية على التوقف التام عن جلب الأصول الاستراتيجية الأمريكية والمواد الحربية الأخرى.