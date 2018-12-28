ترامب يقول إنه تلقى رسالة رائعة من كيم جونغ أون

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء إنه تلقى "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وأعرب عن توقعه بأن يعقد الجانبان اجتماعًا آخر في وقت قريب.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين خلال اجتماع مع أعضاء إدارته في مقر الرئاسة، البيت الأبيض، بينما كان يفضُّ ما بدا أنه الرسالة التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي، حيث قال إنه قد أقام بالفعل علاقة جيدة للغاية مع كيم وأنه يتطلع لعقد اجتماع معه وأنه سيسعى إلى تحقيق ذلك في المستقبل القريب.لكنه أشار أيضا إلى أنه ليس في عجلة من أمره طالما ظلت كوريا الشمالية ممتنعة عن إجراء التجارب الصاروخية والنووية.كما أضاف ترامب أنه لولا اجتماعه مع كيم في سنغافوره في شهر يونيو من العام الماضي لكان من المحتمل أن تنشب حرب كبيرة في آسيا.وكان "كيم جونغ أون" قد أعلن في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة أنه مستعد للاجتماع مع "ترامب" في أي وقت، كما أكد مجددا التزامه بالنزع الكامل للأسلحة النووية.