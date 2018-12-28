الرئاسة تسعى للتواصل مع الأوساط المالية

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اتضح أن "كيم سو هيون" مساعد الرئيس للشؤون السياسية و"كيم كوانغ دو" نائب رئيس مجلس الاستشارات الاقتصادية الشعبي قد أجريا اجتماعا مغلقا مع كبار المسؤولين في الشركات الكبرى في نهاية العام الماضي.وطبقا لما ذكره المكتب الرئاسي وكبار المسؤولين في المعسكر الحاكم، فقد اجتمع الجانبان مع كبار المسؤولين في الشركات الكبرى، بما فيها سام سونغ، في أحد الفنادق بالعاصمة سيول في نهاية العام الماضي، بهدف التعرف على الصعوبات العملية التي تواجهها تلك الشركات.وشهد الاجتماع تبادلا للآراء حول المبادئ الاقتصادية الحكومية القائمة على أساس النمو بقيادة الدخل والنمو الإبداعي والاقتصاد العادل، وتم إجراء تقييمات لمختلف السياسات المنفذة منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين".ويرى بعض المراقبين أن مثل هذا الاجتماع سيستمر عقده كلما دعت الحاجة من قبل المكتب الرئاسي والأوساط المالية في المستقبل.الجدير بالذكر أن الطاقم الثاني من الفريق الحكومي المسؤول عن الاقتصاد، والذي انطلق بتعيين "هونغ نام كي" كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية والإستراتيجية، قد أكد أنه سيكثف من لقاءاته مع الأوساط المالية.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أكد في كلمة ألقاها في هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة أمس بمناسبة العام الجديد، أن حكومته تولي اهتماما كبيرا برفع الديناميكية الاقتصادية، وقال إن التطورات الاقتصادية وفرص العمل تأتي من استثمار الشركات ولا يمكن للشركات أن تنمو دون إبداع تكنولوجي واستثمارات.وتعهد "مون" بالعمل على خلق بيئة صالحة لاستثمار الشركات، وأن تقدم الحكومة دعمها للشركات لتنفيذ الاستثمارات.