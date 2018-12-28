احتفال بالذكرى المائة على إنشاء الحكومة المؤقتة

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أقيمت أمس مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى المائة على إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة في الخارج في عام 1919 في أثناء خضوع شبه الجزيرة الكورية للاستعمار الياباني.وفي هذا السياق، عقدت القنصلية الكورية العامة في مدينة شانغهاي الصينية الاحتفال في مقر متجر "يونغ آن"، الذي أقيم في نفس الموقع الذي ضم مقر الحكومة الكورية المؤقتة، وذلك بحضور أحفاد المناضلين الكوريين ضد الاستعمار الياباني وعدد من أعضاء الجالية الكورية المقيمين هناك.وقام المشاركون بتعليق علميْن كوريين كبيريين على سقف المبنى بنفس الشكل الذي تم به في عام 1921 عندما اجتمع هناك قادة الحكومة الكورية المؤقتة والتقطوا صورة تذكارية للاحتفال بقدوم العام الجديد آنذاك.وقد ضم ذلك الاحتفال 59 من قادة الاستقلال الكوري، بمن فيهم "كيم كو" و"آن تشانغ هو" و"لي دونغ هوي" و"لي سونغ مان"، حيث شددوا على إرادتهم استعادة السيادة الوطنية وترك الخلافات الأيديولوجية بعد إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة في عام 1919.