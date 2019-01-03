سيول تطالب طوكيو بالاعتذار في النزاع حول حادث الرادار

Photo : KBS News

نفت سيول مزاعم طوكيو حول أزمة الرادار العسكري الجارية حاليا، وطالبت اليابان بالاعتذار عن تهديد طائرة تابعة لها لمدمرة كورية جنوبية.وفي رسالة نصية أرسلتها وزارة الدفاع الكورية للصحفيين أمس الأربعاء، أعربت الوزارة عن أسفها العميق لترديد اليابان ادعاءات من جانب واحد، بعد كشفها عن لقطات مصورة، رغم الاتفاق بين الطرفين على عقد محادثات على مستوى العمل للتوصل إلى الحقيقة.وأعادت الوزارة التأكيد على أن المدمرة الكورية كانت تقوم بعملية إنقاذ لقارب كوري شمالي انجرف في البحر الشرقي، وأنها لم توجه رادار الحرائق نحو الطائرة اليابانية. كما قالت إن لقطات الفيديو تثبت أن الطائرة اليابانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض.ودعت الوزارةُ الحكومةَ اليابانية إلى التوقف عن تشويه الحقائق والاعتذار عن تهديد طائراتها للمدمرة الكورية، كما دعت إلى مواصلة عقد المحادثات على مستوى العمل بين البلدين.