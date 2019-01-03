وزارة المالية تقدم شكوى ضد أحد موظفيها السابقين

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قدمت وزارة المالية أمس الأربعاء شكوى في النيابة العامة ضد أحد مسؤوليها السابقين، لتسريبه أسرار الدولة، الذي ادعى أنه كشفها حرصا على الصالح العام.وكان "شين جيه مين"، الذي عمل في الوزارة في الفترة من 2014 إلى يوليو 2018، قد ادعى أن المكتب الرئاسي أجبر الوزارة على إصدار سندات لتغطية عجز بقيمة 4 تريليونات وون، في أواخر عام 2017، رغم معارضة الوزارة آنذاك.كما ادعى أن الرئاسة مارست ضغوطا على أحد بنوك الدولة لتغيير قيادة شركة التبغ المحلية "كيه تي & جي".وقال أيضا في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن المساعد الرئاسي آنذاك "تشا يونغ هوان" دعا الوزارة إلى إلغاء بيان صحفي حول إصدار السندات في نوفمبر 2017.الجدير بالذكر أن البيان الصحفي لم يشر إلى إصدار السندات، لكن شين ادعى أن الرئاسة مارست ضغوطا كبيرة لإصدار السندات بعد إصدار البيان الصحفي.وقد أنكرت الوزارة ادعاءات شين، وقالت إن تشا قد تواصل مع الوزارة لإبلاغها بتأكيد القيمة النهائية لإصدار السندات في ديسمبر 2017.كما قالت إن منصب شين لم يكن يسمح له بالاطلاع على التفاصيل الداخلية لعملية صنع القرار بالوزارة.