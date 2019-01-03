تراجع ممارسات الصيد غير المشروع في المياه الكورية بنسبة 70%

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صرحت قوات حرس السواحل في كوريا الجنوبية بأن عدد القوارب الصينية التي تعمل بصورة غير قانونية بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الأصفر قد انخفض بنسبة 70% تقريبًا، على مدار السنوات الثلاث الماضية.ووفقًا لما أعلنته قيادة حرس السواحل اليوم الخميس، فإن المتوسط اليومي لعدد القوارب التي تمارس الصيد في المياه الكورية الجنوبية قد بلغ 32 قاربًا، وهو انخفاض كبير مقارنة بالمتوسط اليومي لعام 2016 البالغ 109 قوارب.كما انخفض عدد القوارب الصينية التي صادرتها قوات حرس السواحل الكورية من 248 قاربًا في عام 2016، إلى 136 قاربًا في العام الماضي، وانخفض عدد القوارب التي أُمِرت بالرجوع إلى الصين من 12 ألف قارب إلى ألفي قارب خلال الفترة نفسها، وانخفض أيضا عدد القوارب التي قاومت إجراءات حرس السواحل بصورة منظمة من حوالي 6900 قارب إلى نحو 360 قاربًا فقط.وكانت كوريا الجنوبية قد أطلقت وحدة دوريات خاصة لمراقبة الصيد غير الشرعي في البحر الأصفر، وشددت من إجراءاتها الصارمة بعد أن قاومت سفينة صيد صينية الحملة التي شنها قوات حرس السواحل من خلال الاصطدام بقارب كوري سريع قرب جزيرة سوتشونغ في أكتوبر 2016.