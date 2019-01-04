سيول تنوي نشر لقطات مصورة من حادث الرادار العسكري

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تخطط كوريا الجنوبية لمقابلة التسجيل المصور الخاص باليابان بنشر تسجيلها الخاص لحادثة الرادار العسكري التي سببت نزاعًا بين البلدين مؤخرًا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني تشيه هيون سو في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن الوزارة في المرحلة الأخيرة من إنتاج الفيديو الذي يهدف إلى مواجهة ادعاءات اليابان، وسوف تنشره بمجرد أن يكون جاهزًا.وقالت إن الفيديو سيشير إلى النقاط الإشكالية في تسجيل طوكيو، وسيقدم ما يثبت وجهة النظر الكورية الجنوبية لهذا الحادث. كما قال مسؤول في الوزارة إن الفيديو سيتناول الاستدلال غير المنطقي الوارد في الفيديو الياباني.وتأتي هذه الخطوة بعد نشر اليابان للقطات مصورة تدعي أنها تبيِّن أن مدمرة كورية جنوبية قد وجَّهت رادارها نحو طائرة دورية يابانية، خلال مهمة إنقاذ في البحر الشرقي في نوفمبر، وهو ما أنكرته سيول.وقالت تشيه إن كوريا الجنوبية قررت في البداية أن القضية يمكن حلها من خلال الحوار، لكنها غيرت موقفها بسبب استمرار اليابان في تشويه الحقائق.