مجلس الأمن القومي يتعهد بإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية

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تعهد مجلس الأمن القومي التابع للمكتب الرئاسي بمواصلة جهوده لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.وخلال الاجتماع الأول في العام الجديد لمجلس الأمن القومي، الذي ترأسه تشونغ إيوي يونغ أمس الخميس، اتفق الأعضاء على أن عام 2019 يمثل عامًا مهمًا لحل القضية النووية لكوريا الشمالية وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.وفي تقييمهم لخطاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة رأس السنة الجديدة، اتفقوا على توسيع جهود سيول من أجل تسهيل التواصل بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية، بحيث يمكن مواصلة محادثات نزع السلاح النووي وتطوير العلاقات بين الكوريتين معًا. كما التزم المجلس بالعمل نحو عقد القمة الثانية بين ترامب وكيم في وقت مبكر.كما تضمن الاجتماع مناقشة للخلاف الدبلوماسي مع اليابان حول حادثة الرادار العسكري، ووافق المجلس على اتخاذ الخطوات اللازمة بناءً على الحقائق.