المخابرات الكورية: لا تواصل مع الدبلوماسي الكوري الشمالي المفقود في إيطاليا

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية إنها لم تقم بالتواصل بعد بكبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين، الذي اختفى من الظهور العلني لعدة أشهر، في محاولة للحصول على اللجوء السياسي على ما يبدو.ووفقًا لما ذكره النائب كيم مين كي من الحزب الديمقراطي الحاكم، فقد أخبرته المخابرات الوطنية أن جو سونغ كيل، القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي في إيطاليا قد اختفى مع زوجته منذ تركه للبعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في روما في أوائل شهر نوفمبر الماضي.وقالت وكالة المخابرات إن جو بدأ مهمته في إيطاليا كسكرتير ثالث في عام 2015، ثم رُقّي بعد ذلك ليصبح السكرتير الأول بالسفارة، مضيفة أن فترة عمله في إيطاليا كانت ستنتهي بنهاية شهر نوفمبر.وردًّا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن جو سيسعى إلى اللجوء إلى بلد ثالث بدلًا من الجنوب، قال النائب إنه من السهل تخمين ذلك، مشيرًا إلى نفي المخابرات الكورية أنها تواصلت معه منذ اختفائه.ورفض النائب التعليق على سؤال حول البلد الذي قد يسعى جو إلى اللجوء إليه، أو ما إذا كان أطفاله سينضمون إليه مع زوجته.كان الدبلوماسي البالغ من العمر 44 عامًا يعمل في منصب القائم بأعمال السفير، منذ أن طردت إيطاليا السفير الكوري الشمالي مون جونغ نام في أكتوبر عام 2017، بعد التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ في سبتمبر من ذلك العام.