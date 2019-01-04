اختفاء دبلوماسي كوري شمالي في إيطاليا

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اختفى "تشو سونغ كيل" القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي في إيطاليا مع زوجته بعد أن غادر السفارة دون أي إخطار في شهر نوفمبر من العام الماضي.وطبقا لتقرير قدمته وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية للجنة المخابرات التابعة للبرلمان، كان من المقرر أن تنتهي فترة خدمة "تشو" في إيطاليا في نهاية نوفمبر.وقال مصدر دبلوماسي إن "تشو" تقدم بطلب للجوء إلى دولة غربية، وأنه في مكان آمن مع أسرته تحت حماية الحكومة الإيطالية، وأضاف أن "تشو" لم يتقدم بهذا الطلب لكوريا الجنوبية.وأكدت وكالة المخابرات الوطنية في سيول أنها لم تجرِ أي اتصال بـ"تشو سونغ كيل" .ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب اختفاء "تشو" الذي تولى منصب القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى روما بعد قيام الحكومة الإيطالية بطرد السفير الكوري الشمالي "مون جونغ نام" في شهر يوليو من عام 2017 احتجاجا على التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية آنذاك.