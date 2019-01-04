الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوياته

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سجل احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي أعلى مستوياته في نهاية العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 403 مليارات و690 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة 710 ملايين دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ومن بين احتياطي كوريا من العملات الأجنبية: 379,6 مليار دولار من الأسهم، و13,73 مليار دور من الودائع، و3,43 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، و2,14 مليار دولار من عملات السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، و4,79 مليار دولار من الذهب.وأرجع البنك المركزي السبب في زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة 2.8%، وقيمة اليورو بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي بنهاية العام الماضي.وبهذا بلغ حجم الزيادة في الاحتياطي الكوري 14.42 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن كان 18.17 مليار دولار في العام الأسبق.واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد أن كانت في المركز التاسع في شهر مايو من عام 2017.