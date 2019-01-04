وزير المالية السابق يؤكد أن المعتقدات الشخصية وتنسيق السياسات أمران مختلفان

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قال وزير المالية السابق "كيم دونغ يون" إن المعتقدات الشخصية والتنسيق الشامل للسياسات هما أمران مختلفان.جاء ذلك في تصريح أدلى به "كيم" في صفحته الخاصة على فيسبوك أمس الخميس ردا على إدعاء "شين جيه مين" المسؤول السابق في وزارة المالية بأن مكتب الرئاسة قد فرض ضغوطا على الوزارة لإصدار سندات لتغطية الديون في عام 2017، وأن "كيم" قد أمر بإصدار السندات لأسباب سياسية.وقال وزير المالية السابق "كيم" إن معظم سياسات الوزارة تتطلب مراجعة شاملة وتنسيقا بين مختلف الهيئات والأطراف ذات الصلة.وأضاف أنه قد تم اتخاذ قرار بشأن إصدار السندات من خلال إجراء مراجعة وتنسيق لمختلف الآراء، مع الأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة بالديون الوطنية والاقتصاد الكلي والميزانية والعائدات الضريبية والسياسات المالية.وأكد "كيم" أنه لم يخضع أبدا لضغوط غير عادلة خلال مسيرته المهنية العامة على مدار 34 عاما.