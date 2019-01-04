تطبيق نظام الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة على المدارس الابتدائية

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كشفت وزارة التعليم الكورية أمس الخميس عن خطة لتطبيق نظام الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة على الصفوف من الثالث وحتى السادس في المدارس الابتدائية.وبموجب هذه الخطة، سيتم تطبيق هذا النظام على 65 نوعا من الكتب المدرسية لمواد علم الاجتماع والرياضيات والعلوم من أجل دعم استقلالية المناهج التعليمية وتحسين جودة الكتب المدرسية وضمان حق الاختيار للمدرسين والطلبة.وسيستمر تطبيق نظام الكتب المدرسية الحكومية على جميع المواد الدراسية للصفين الأول والثاني من المدارس الابتدائية، والمواد ذات الصلة بالسيادة الوطنية للصفوف من الثالث وحتى السادس، بينما سيتم تطبيق الخطة على الصفين الثالث والرابع بدءا من شهر مارس عام 2022، والصفين الخامس والسادس بدءا من شهر مارس من عام 2023.كما سيتم تسهيل عملية فحص الكتب المدرسية المعتمدة من الحكومة.