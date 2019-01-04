توقعات بتغيير بعض مساعدي الرئيس مون خلال الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتغيير بعض مساعديه خلال الأسبوع القادم.وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة أمس الخميس إن مكتبي السكرتير الرئاسي للشؤون المدنية وشؤون الموظفين يقومان حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار البدائل لبعض المساعدين الرئاسيين الذين يخططون للعودة إلى حزبهم لخوض الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم.ومن المتوقع أن يتم إجراء هذا التعديل قبل يوم الثاني عشر من يناير الجاري.ويثير هذا التعديل اهتمام الكثيرين حول ما إذا سيشمل كبير مساعدي الرئيس "إيم جونغ سوك" ومستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ".