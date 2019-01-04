الرئيس الكوري مون جيه إين يركز على الإنعاش الاقتصادي

Photo : YONHAP News

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس بزيارة لشركات المغامرة إثر تأكيده على أهمية إحراز نتائج ملموسة في المجالات الاقتصادية في خطابه بمناسبة العام الجديد.وفي أثناء الزيارة، شجع الرئيس "مون" أصحاب شركات المغامرة قائلا إن الحكومة ستقدم دعما كافيا للشباب ذوي الأفكار الإبداعية لكي يتمكنوا من تنفيذ مبادرات ريادية.وسيقوم الرئيس "مون" بتوجيه دعوة لأكثر من 200 من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلات الصغيرة إلى قصر الرئاسة يوم الجمعة القادم للتعرف على المشاكل التي يعانون منها.كما سيعقد الرئيس "مون" لقاءً مماثلا مع عدد من رؤساء الشركات الكبرى، بمن فيهم رئيس مجموعة سام سونغ ورئيس مجموعة هيون ديه كيا للسيارات، في منتصف هذا الشهر في قصر الرئاسة.وتبين أيضا أن الرئيس "مون" يدرس إمكانية أن يعقد لقاء منفصلا مع رؤساء أكبر خمس شركات.إلى جانب هذا، يقوم مساعد الرئيس للشؤون السياسية "كيم سو هيون" بإجراء سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الشركات الكبرى لبحث التعاون الاقتصادي بين الكوريتين والقضايا الاقتصادية الأخرى المعلقة.