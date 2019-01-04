الحكومة الكورية تستعد لتعرض سوق الأسهم العالمية لتقلبات

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قالت الحكومة الكورية إن هناك احتمالا بدخول سوق الأسهم العالمية عصرا من التقلبات.جاء ذلك في اجتماع طارئ للاقتصاد الكلي عقد اليوم الجمعة بحضور نائب وزير المالية "لي هو سونغ" وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات ذات الصلة، حيث أضافت الحكومة أن السبب في هبوط مؤشر سوق الأسهم الكورية يرجع إلى القلق من احتمال تعرض الاقتصاد العالمي للركود الناجم عن الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفاض أسهم الشركات التكنولوجيا.وتوقعت الحكومة أن تستمر حالة عدم الاستقرار في أسواق الأسهم العالمية خلال فترة من الزمن، كما أشارت إلى أن السوق المالية في كوريا الجنوبية تتمتع باستقرار إلى حد ما نتيجة لاستمرار دخول الاستثمارات الأجنبية.وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لتقليل تأثيرات العوامل الخطرة خارجيا وداخليا على الاقتصاد الكوري، والمواجهة الفعالة لحالة عدم الاستقرار في السوق المالية.