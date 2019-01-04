90 تريليون وون زيادة في الديون الأسرية في سيول خلال 7 سنوات

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شهد حجم الديون الأسرية في منطقة العاصمة سيول زيادة تبلغ 90 تريليون وون، أي ما يعادل أكثر من 80 مليار دولار، خلال السبع سنوات الماضية.وطبقا لتقرير صادر عن معهد سيول للأبحاث اليوم الجمعة حول نتائج تحليل إحصاءات البنك المركزي الكوري، بلغ حجم الديون الأسرية في سيول 285 تريليون وون في عام 2017، بعد أن كان 195 تريليون وون في عام 2010.ومن بين الديون الأسرية لعام 2017: 177 تريليون وون رهونا عقارية، بزيادة قدرها 52 تريليون وون مقارنة بعام 2010.وأشار التقرير إلى أن متوسط الأصول التي تمتلكها كل أسرة في سيول بلغ 535.76 مليون وون، بينما بلغ متوسط الديون على الأسرة الواحدة 97.64 مليون وون.وبلغت حصة الديون الأسرية من الناتج المحلي الإجمالي لمدينة سيول 74.1% في عام 2016، أي أعلى من متوسط تلك الحصة على مستوى البلاد بـ18.8%.وقال التقرير إنه كلما ازداد حجم الديون الأسرية في سيول بنسبة 1%، كلما انخفض الدخل بنسبة 0.26%.وأضاف أنه كلما ارتفع سعر الفائدة على الديون بنسبة 1%، كلما ازداد حجم الديون الأسرية بنسبة 0.01%.