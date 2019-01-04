سيول تكشف عن فيديو يدحض مزاعم طوكيو بشأن حادث الرادار

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كشفت وزارة الدفاع الكورية عن فيديو يدحض مزاعم اليابان بأن المدمرة الكورية "كوانغ كيه تو" قد وجهت رادارها نحو طائرة دورية يابانية.وقد تم نشر هذا الفيديو في صفحة الوزارة على موقع يوتيوب اليوم الجمعة، حيث يضم تفنيدات الوزارة بشأن مزاعم اليابان، لكنه لا يضم صورة لطائرة الدورية اليابانية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية "تشيه هيون سو" في مؤتمر صحفي عقدته فور الكشف عن الفيديو إن اليابان قد كشفت من طرف واحد عن فيديو باللغتين اليابانية والإنجليزية ويشمل استدلالا غير منطقي، وبالتالي تم من خلاله نشر حقائق مشوهة لدى مستخدمي الإنترنت حول العالم.وأضافت أن وزارة الدفاع كشفت عن الفيديو لتعريفهم بالحقائق الصحيحة، مشيرة إلى أن محتويات الفيديو سيتم ترجمتها إلى مختلف اللغات الأجنبية.ودعت المتحدثة "تشيه" اليابان إلى التوقف عن ممارسة نشر الحقائق المشوهة، مؤكدة على ضرورة أن تقدم طوكيو اعتذارا عن قيام طائرة الدورية التابعة لها بالتحليق التهديدي فوق المدمرة الكورية وعلى علو منخفض.