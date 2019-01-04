عضو في الكونغرس الأمريكي يربط بين وقف المناورات مع سيول ونزع السلاح النووي

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قال "كوري غاردنر" رئيس اللجنة الفرعية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ التابعة للجنة الدبلوماسية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه من الممكن تناول قضية وقف إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن من خلال إجراء مفاوضات بين القادة العسكريين في البلدين، وذلك إذا تم إحراز تقدم تفصيلي في جهود إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وجاء تصريح "غاردنر" في مقابلة أجراها معه راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب مطالبة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في خطابه بمناسبة العام الجديد بوقف المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة ووقف نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "غاردنر" أن الولايات المتحدة قلقة من احتمال أن تتعرض كوريا الجنوبية والدول الحليفة الأخرى في المنطقة، بما في ذلك اليابان، لهجوم عسكري من جانب كوريا الشمالية.كما شدد على أهمية أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات تفصيلية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.