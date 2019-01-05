رؤساء مكتب الاتصال المشترك يناقشون القضايا المشتركة بين الكوريتين

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اجتمع كبار المسؤولين من كوريا الجنوبية والشمالية في مكتب الاتصال المشترك، في أول لقاء لهم في العام الجديد.وخلال الاجتماع الذي استمر لمدة 20 دقيقة في مكتب الاتصال الواقع في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية أمس الجمعة، ناقش نائب وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشون هيه سون، ورئيس الجانب الكوري الشمالي كيم كوانغ سونغ، القضايا المثارة مؤخرًا بين الكوريتين.وقد اتفق المسؤولان على أن الكوريتين يجب أن تعملا معًا في العام الجديد في محاولة لتطوير العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.