محادثة هاتفية بين وزيري خارجية سيول وطوكيو

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ناقش وزيرا خارجية سيول وطوكيو القضايا الأخيرة بين بلديهما، في أول حديث هاتفي بينهما منذ أكثر من 3 أسابيع.ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية، تبادلت الوزيرة كانغ كيونغ هوا ونظيرها الياباني تارو كونو الآراء بعد ظهر الجمعة، بشأن الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا الكورية الجنوبية ضد الشركات اليابانية في قضية العمل القسري في زمن الحرب، كما ناقشا النزاع الأخير حول حادثة الرادار العسكري.وفيما يتعلق بالقضايا القانونية، أوضحت كانغ الوقائع المحلية بعد صدور الأحكام، وكذلك موقف حكومة سيول من القضية، في حين عرض كونو موقف طوكيو.وفيما يتعلق بالنزاع حول ادعاء اليابان أن مدمرة بحرية كورية وجَّهت رادار التحكم في إطلاق النيران نحو طائرة دورية يابانية في نوفمبر الماضي، اتفق الوزيران على الحاجة إلى حل المسألة من خلال الحوار بين سلطات الدفاع في البلدين.كما اتفقا على استمرار التواصل في العام الجديد مثل العام الماضي، والعمل معًا من أجل تنمية العلاقات بين سيول وطوكيو.