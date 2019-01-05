تجميد تعهد الرئيس بنقل المكتب الرئاسي إلى وسط سيول

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قررت الحكومة تجميد تعهد الرئيس مون جيه إين، بنقل مكتبه إلى كوانغ هوا مون في وسط سيول، بحيث يكون قريبًا من المواطنين.وفي الوقت الحالي، يقع مكتب الرئيس في مجمع تشيونغ وا ديه، خلف قصر كيونغ بوك.وقد أعلن رئيس إدارة التراث الثقافي السابق يو هونغ جون، الذي يعمل مستشارًا للجنة المكلفة بتنفيذ خطة الرئيس، عن قرار الحكومة أمس الجمعة.وقال يو إن خطة النقل لا تشتمل على مكتب الرئيس وحده، بل تشمل أيضًا المرافق الرئيسية الأخرى لمكتب الرئاسة، مثل دار الضيافة ومهبط الطائرات المروحية، وقد تبين أن كوانغ هوا مون ليست مناسبة لتلك الموافق الآن.وقال إنه سيتم تأجيل عملية النقل إلى حين الانتهاء من مشروع إعادة هيكلة ساحة كوانغ هوا مون.