السي آي إيه ترفض التعليق على اختفاء الدبلوماسي الكوري الشمالي في إيطاليا

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رفضت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الإجابة عن استفسار من شبكة كي بي إس، حول ما إذا كانت ستوفر ملاذًا آمنًا للدبلوماسي الكوري الشمالي، الذي اختفى في إيطاليا.ويأتي هذا السؤال بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن جو سونغ كيل، القائم بأعمال السفير في سفارة كوريا الشمالية في إيطاليا، يريد أن يطلب اللجوء في الولايات المتحدة.وردًّا على السؤال، قالت المتحدثة الإعلامية باسم السي آي إيه إن الوكالة لا يمكنها التعليق، وأضافت أنه يمكن إعلان أن الوكالة قد رفضت التعليق على السؤال.وكانت بعض الصحف الإيطالية قد ذكرت أن الدبلوماسي الكوري الشمالي المختفي قد طلب مساعدة الحكومة في روما، وأنه الآن تحت حماية المخابرات الإيطالية.وقالت الصحيفة أيضًا أن إيطاليا كانت تجري محادثات سرية مع واشنطن، وأن الولايات المتحدة طلبت إبقاء المناقشات مغلقة، خوفًا من أن يؤثر الحدث على المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه مستعد للجلوس مع الرئيس الأمريكي مرة أخرى في أي وقت، والذي أعاد فيه ترامب التأكيد على نيته لعقد قمة ثانية.