وسائل الإعلام الشمالية تنتقد الخارجية الأمريكية

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انتقدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقريرًا صدر مؤخرًا عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الاستراتيجيات الإقليمية، ودعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات مقابلة وتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية، لإحداث تقدم في المفاوضات النووية المتوقفة.وفي مقال افتتاحي نُشر اليوم السبت في موقع "أوري مينجوك كيري"، ذكر أن كوريا الشمالية قد أوقفت التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية لمدة عام كامل، وأنه من الطبيعي أن يتم رفع الإجراءات غير العادلة التي تم اتخاذها في مقابل هذه الأنشطة.وقال المقال إن الوقت قد حان لكي تلتزم الولايات المتحدة لما تدين به نحو بيونغ يانغ.وقال المقال أيضًا إن الولايات المتحدة تطالب الشمال بالمزيد من الإجراءات، وأضاف أن هناك حدودًا لنوايا كوريا الشمالية الحسنة، وأنها قد قامت بدورها ولن تقدم المزيد من التنازلات.كما انتقد الشمال أيضًا وزارة الخارجية الأمريكية، التي أشارت إلى أن نزع السلاح النووي يجب أن يسبق أي تخفيف في العقوبات.وحث المقال الولايات المتحدة على التخلي عن العقوبات والضغط، التي وصفها بأنها تنتمي إلى حقبة بائدة، وتعارض هدف إنهاء العلاقات المعادية.وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد نقلت عن وزارة الخارجية أن حملة الضغط سوف تستمر حتى يتم نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.