ترامب يؤكد ثقته في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في قدرته على إنهاء الحرب التجارية مع الصين، التي تهز الاقتصاد العالمي.وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض أمس الجمعة، قال ترامب إن المفاوضات على أعلى مستوى تتم حاليًا مع الصين، وإنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق معها.وفيما يتعلق بالمخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد الصيني، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون الصين تريد حقًّا التوصل إلى اتفاق.ومن المقرر أن يعقد الجانبان محادثات على مستوى نائب وزراء التجارة في بكين في الأسبوع المقبل. كما يبدو أن ترامب يؤكد أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ جزءٌ من المفاوضات الجارية بالفعل.وفي أوائل ديسمبر، وافق ترامب وشي على توقيع هدنة لمدة 90 يومًا تنتهي في الأول من مارس، واتفقا على عدم فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات البلدين.