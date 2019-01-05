الفلبين تقرر عدم شراء المروحيات الكورية الجنوبية

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فشلت كوريا الجنوبية في محاولتها لتصدير الطائرة المروحية المحلية الصنع إلى الفلبين.وقال مسؤول في إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي اليوم السبت إن السفارة الكورية في مانيلا ذكرت في أواخر الشهر الماضي أن الفلبين قررت شراء طائرات مروحية أمريكية.وكانت المروحية المحلية الصنع سوريون تتنافس مع المروحية الأمريكية من طراز بلاك هوك "يو إتش - 60".وكانت الفلبين قد وقعت اتفاقًا في عام 2016 لشراء ست عشرة مروحية كندية، بتكلفة تبلغ نحو 233 مليون دولار.وقد تم إلغاء الصفقة في أوائل العام الماضي، عندما اعترضت كندا على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية، ومنذ ذلك الحين تبحث الفلبين عن بائع جديد.ومن المعروف أن المروحية الكورية يفوق سعرها سعر المروحية الأمريكية، كما أن حادث تحطم المروحية الكورية التابعة لقوات مشاة البحرية، وكانت من نفس الطراز سوريون، في يوليو من العام الماضي، ربما أثر أيضًا على قرار الفلبين.