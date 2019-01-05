مستشار الرئيس يدعو إلى تخفيف جزئي للعقوبات

Photo : YONHAP News

قال مستشار الرئيس للسياسات الأمنية اليوم السبت إن كوريا الشمالية إذا قررت اتخاذ إجراءات جريئة وإن الولايات المتحدة إذا قررت تخفيف العقوبات جزئيًّا يمكن أن يساعدا في تحقيق تقدم كبير في المفاوضات النووية المتوقفة.وأدلى مون تشونغ إين، الأستاذ بجامعة يونسيه، بهذه التصريحات خلال بث على شبكة الإنترنت، حيث استضافه وزير الصحة السابق ريو شي مين، والنائب الحالي لدورتين في البرلمان، والذي يرأس حاليًا مؤسسة روه مو هيون، التي سميت على اسم الرئيس الأسبق.وقال مون قد قال إنه من الصعب إقناع أحد الجانبين بتقديم التنازلات أولًا.كما قال إن كوريا الشمالية لم تتخذ أي إجراء سوى تدمير موقع التجارب النووية في بونغي ري، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتعين التأكد من أن ثلثي الموقع قد تم تدميره بالفعل.وقال مون إن حكومة سيول تحاول التنسيق بين الطرفين، على أساس سياسة الأخذ والعطاء.وفيما يتعلق بالانتقادات من تحسن العلاقات بين الكوريتين بصورة أسرع من المفاوضات النووية، قال مون إن الرئيس الكوري يعتقد أن العلاقات الجيدة بين الكوريتين ستعمل على إقناع بيونغ يانغ بتحسين علاقاتها مع واشنطن.