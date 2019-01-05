اليابان ترد على اللقطات المصورة التي نشرتها سيول

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ردت وزارة الدفاع اليابانية على مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع في سيول أمس الجمعة، والذي كان يفند ادعاء طوكيو بأن سفينة حربية كورية قد وجهت رادارها لإطلاق النيران نحو طائرةِ دوريةٍ يابانية.وقالت طوكيو إن الفيديو يحتوي على مزاعم مختلفة عن الفيديو الخاص بها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد أصدرت وزارة الدفاع في طوكيو بيانًا مساء الجمعة قالت فيه إنها تعتزم إجراء مناقشات ضرورية مع الجانب الكوري الجنوبي.وأكدت الوزارة مجددا أن توجيه الرادار الذي يستخدم في إطلاق النيران نحو طائرةِ دوريةٍ يابانية يعد عملا خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى أحداث غير متوقعة.وقد نشرت الوزارة أيضًا نسخة باللغة الإنكليزية من البيان على موقعها الإلكتروني.وقالت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية إن فيديو سيول لا يحتوي على أي لقطات تخالف ما جاء في الفيديو السابق الذي نشرته اليابان، مضيفة أنه لم يقدم أي دليل جديد.وذكرت أن وزارة الدفاع اليابانية سوف تسعى إلى تفنيد مزاعم كوريا الجنوبية استنادًا إلى سجلات الطيران الخاصة بطائرة الدورية محل النزاع.