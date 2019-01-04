تزايد الخلاف بين الكوريين واليابانيين على الإنترنت بشأن واقعة الرادار

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تزايدت الخلافات بين الكوريين واليابانيين على مواقع الإنترنت بشأن الخلاف المتصاعد بين البلدين حول واقعة الرادار العسكري.فقد تجاوز عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الكورية لدحض مزاعم اليابان بأن المدمرة الكورية وجهت رادارها نحو طائرة دورية يابانية، 1.6 مليون مرة خلال يومين فقط من الكشف عنه.كما تجاوز عدد مرات مشاهدة مقطع فيديو باللغة الإنجليزية 400 ألف مرة خلال يوم من نشره.وبلغ عدد التعليقات على مقطع الفيديو عشرات الآلاف، كتب معظمها متابعو الإنترنت اليابانيون، ودحضها متابعو الإنترنت الكوريون.الجدير الذكر أن اليابان مستمرة في التمسك بادعاءاتها بشأن الخلاف المتصاعد حول واقعة الرادار العسكري حتى بعد قيام وزارة الدفاع الكورية بالكشف عن مقطع الفيديو الخاص بهذا الشأن.وستقوم وزارة الدفاع الكورية بنشر مقطع فيديو بـ8 لغات تتضمن الإنجليزية واليابانية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية لدحض ادعاءات اليابان.وتجري السلطات العسكرية الكورية واليابانية حاليا مشاورات من أجل عقد مباحثات على مستوى العمل حول قضية الرادار العسكري، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد موعد ومكان تلك المباحثات.