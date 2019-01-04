ارتفاع طفيف في معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين لأول مرة منذ 4 أسابيع

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا طفيفا لأول مرة منذ 4 أسابيع.وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي وحتى الرابع من يناير الجاري على عينة شملت 2008 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 46.4%، بزيادة 0.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، أما معدل المعارضة فبلغ 48.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وقد فاق معدل معارضة الرئيس "مون" معدل تأييده للأسبوع الثاني على التوالي.وبلغ معدل تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.3%، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بـ24.8%، وحزب العدل بـ8.7%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ6.2%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.4%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.