انطلاق التعاون بين سام سونغ الكورية وآبل الأمريكية

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أعلنت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات أمس الأحد في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية أنها ستقوم بتركيب تطبيقات "آي تيونز موفيز" و"تي في شو" و"إير بلاي 2" في أجهزتها للتلفزيون الذكي، بالتعاون مع شركة "آبل" الأمريكية.وبموجب هذه الخطة، سيتمكن كل من يستخدم أجهزة التلفزيون الذكي التي تم طرحها في السوق منذ النصف الأول من العام الماضي من التمتع بتلك التطبيقات عبر أجهزتهم، ودون الحاجة إلى تركيب أدوات أخرى.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تركيب تطبيقات "آيتونز" في أجهزة لشركة غير شركة "آبل"، حيث سيتم توفير عشرات الآلاف من الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية المخزونة في "آي تيونز ستور" لمستخدمي تلفزيونات "سام سونغ "، ليتمكنوا من مشاهدتها عبر شاشات التلفزيون.ومن المقرر أن يُفتتح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية يوم الأربعاء القادم في مدينة "لاس فيغاس"، وسيستمر انعقاده لمدة أربعة أيام.