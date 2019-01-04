وزارة الدفاع الكورية تنشر مقطع فيديو خاصا بالرادار العسكري بست لغات أجنبية

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صرح مصدر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي بأن وزارة الدفاع ستنشر مقطع فيديو يدحض ادعاءات اليابان بشأن واقعة الرادار العسكري، وذلك عبر حسابها الرسمي على يوتيوب بست لغات، هي: اليابانية والصينية والروسية والفرنسية والإسبانية والعربية.وتستهدف الوزارة من وراء نشر هذا الفيديو تعريف العالم بتشويه الحقائق في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع اليابانية بشأن واقعة الرادار العسكري.ودحضت الوزارة الكورية في مقطع الفيديو ادعاءات اليابان بأن المدمرة الكورية "كوانغ كيه تو" قد وجهت رادارها لإطلاق النيران نحو طائرة دورية يابانية من طراز "بي- 1".وقالت الوزارة إن طائرة الدورية الياباني قد اقتربت من المدمرة الكورية التي كانت تقوم بإنقاذ قارب كوري شمالي منجرف، حيث حلقت على بعُد 500 متر وبارتفاع 150 مترا فقط.وتجري السلطات العسكرية الكورية واليابانية حاليا مشاورات من أجل عقد مباحثات على مستوى العمل حول قضية الرادار العسكري، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد موعد ومكان تلك المباحثات.