الرئيس مون جيه إين يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد

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أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين أن الرئيس "مون جيه إين" سيعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة العام الجديد، يوم الخميس القادم العاشر من يناير.وسيرد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي على الأسئلة التي سيطرحها الصحفيون حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المختلقة.ومن بين القضايا التي من المتوقع أن تثير اهمام الكثيرين: احتمال زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى سيول، وسبل إنعاش الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحقائق المتعلقة بممارسة وحدة الشؤون المدنية في المكتب الرئاسي أعمال مراقبة بحق المدنيين، وادعاءات مسؤول سابق في وزارة المالية بأن المكتب الرئاسي أجبر الوزارة على إصدار سندات لتغطية عجز بقيمة 4 تريليونات وون في أواخر عام 2017، رغم معارضة الوزارة آنذاك.ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس "مون" على أهمية تعزيز دور الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما سيؤكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لإحراز نتائج ملموسة من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي.ومن جهة ثانية، من المتوقع أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بإجراء تعديل جزئي على مناصب مساعديه خلال هذا الأسبوع .