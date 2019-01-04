سيول تقدم عقار تاميفلو إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية حاليا إمكانية تقديم عقار "تاميفلو" المضاد للإنفلونزا، إلى كوريا الشمالية في غضون هذا الأسبوع، وذلك ضمن مشروع التعاون بين الكوريتين للوقاية من الإنفلونزا.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن اللجنة الاستشارية لتنفيذ التعاون والتبادل بين الكوريتين تتخذ حاليا إجراءات لتوفير النفقات اللازمة لتقديم عقار "تاميفلو" لكوريا الشمالية، من صندوق التعاون بين الكوريتين.وأضاف المتحدث أن الكوريتين تجريان مباحثات بشأن كيفية تقديم عقار "تاميفلو"، وأنه من المتوقع تسليمه للجانب الكوري الشمالي عبر الطريق البري.كما ذكرت مصادر حكومية متعددة أن كيمة الأدوية التي ستيم تقديمها لكوريا الشمالية ستكون أقل مما تم تقديمه سابقا.وكانت حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" قد قدمت لكوريا الشمالية في عام 2009 عقار "تاميفلو" لعلاج 400 ألف من المصابين بالإنفلونزا، وعقار "ريلينزا" الذي يكفي لعلاج 100 ألف من المصابين بالإنفلونزا.وقد وافقت الولايات المتحدة على مشروع الحكومة الكورية الجنوبية لتقديم عقار "تاميفلو" لكوريا الشمالية، في اجتماع مجموعة العمل الكورية الأمريكية الذي عقد في أواخر العام الماضي في سيول.